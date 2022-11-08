Детали иранских дронов, сбитых в Украине, изготовлены после 24 февраля – ГУР
Иранские беспилотники, в часности Mohajer-6, поставлялись в РФ уже после 24 февраля. Об этом свидетельствует дата изготовления на деталях к ним, рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины.
– Винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен только в феврале этого года. А еще нужно было время, чтобы его доставить в РФ. То есть они были доставлены в этом году, – подчеркнул он.
По его словам, РФ использовала в Украине только четыре таких дрона и все они были сбиты.
Представитель украинской разведки говорит, что при изучении обломков выяснилось, что иранский беспилотник собран из деталей, произведенных в разных странах.
– Никаких российских элементов мы здесь не обнаружили. На одном элементе есть надпись и на фарси. Камера видимого диапазона – Япония. Лазерный дальномер – китайского производства. Авиационная бомба иранского производства, – уточнил он.
Сейчас украинские специалисты изучают, как иностранные комплектующие оказались в иранских дронах. Серийные номера и данные о производителях комплектующих ГУР передало странам-партнерам.
Фото: скриншот видео Военного телевидения