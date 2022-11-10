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Факты / Україна

Вероятный выход оккупантов из Херсона – результат работы ВСУ – Громов

Валентина Летяк, редактор ленты
Олексій Громов
Фото: УНИАН

На Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и нарушили систему управления войсками РФ, “не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству”, однако в Генштабе пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть выход оккупантов из Херсона.

Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

– Так же, как враг выходил из Киева, Харьковской области, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона – это результат наших активных действий, – подчеркнул он.

По его словам, наступательная операция продолжается по плану.

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– Ожидайте официального сообщения Генерального штаба о ведении боевых действий ВСУ, – добавил Громов.

Накануне командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил о якобы перебрасывании военных РФ из Херсона на левый берег Днепра.

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