Вероятный выход оккупантов из Херсона – результат работы ВСУ – Громов
На Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и нарушили систему управления войсками РФ, “не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству”, однако в Генштабе пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть выход оккупантов из Херсона.
Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
– Так же, как враг выходил из Киева, Харьковской области, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона – это результат наших активных действий, – подчеркнул он.
По его словам, наступательная операция продолжается по плану.
– Ожидайте официального сообщения Генерального штаба о ведении боевых действий ВСУ, – добавил Громов.
Накануне командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил о якобы перебрасывании военных РФ из Херсона на левый берег Днепра.