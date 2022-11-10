Ймовірний вихід окупантів із Херсону – результат роботи ЗСУ – Громов

Листопад, 10 в 12:42

На Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та порушили систему управління військами РФ, “не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі”, проте у Генштабі поки не можуть ані підтвердити, ані спростувати вихід окупантів із Херсону.

Про це заявив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

– Так само, як ворог виходив із Києва, Харківської області, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсону – це результат наших активних дій, – наголосив він.

За його словами, наступальна операція триває за планом.

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– Очікуйте на офіційне повідомлення Генерального штабу щодо ведення бойових дій ЗСУ, – додав Громов.

Напередодні командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив про нібито перекидання військових РФ з Херсону на лівий берег Дніпра.