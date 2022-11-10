Ноябрь, 10 в 11:55

Соединенные Штаты Америки заметили первые признаки того, что РФ действительно отводит свои войска из Херсона.

Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли во время выступления на мероприятии в Экономическом клубе Нью-Йорка.

– Я считаю, что они делают это, чтобы сохранить свои силы, восстановить оборонительные рубежи к югу от реки. Но это еще предстоит увидеть. Есть первые индикаторы того, что они делают то, о чем говорят, и мы видим эти предварительные признаки, — отметил Милли.

Он уточнил, что на вывод российских оккупационных войск с западного берега Днепра могут уйти дни или недели. Речь идет о группировке в 20 – 30 тыс. человек.

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– Им понадобится не день или два, им понадобятся дни и, возможно, даже недели, чтобы перетащить эти силы к югу от этой реки, – заявил Милли.

Он назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину “огромной стратегической ошибкой”, за которую страна-агрессор будет расплачиваться в течение многих лет.

Милли также выразил мнение, что если линия фронта стабилизируется зимой, может возникнуть возможность для переговоров между Украиной и РФ о прекращении огня.

В то же время он заверил, что если переговоры так и не состоятся или потерпят неудачу, США продолжат оказывать военную помощь Украине.

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что условиями Украины для переговоров является возобновление территориальной целостности, возмещение нанесенного войной ущерба, наказание за военные преступления.

Накануне, 9 ноября, российское командование объявило об отступлении из Херсона. В то же время военно-политическое командование Украины подчеркивает, что верить заявлениям РФ нельзя, поэтому следует набраться терпения и доверять украинским Вооруженным силам.

По оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), заявления о якобы отступлении российской армии из Херсона свидетельствуют о переходе РФ в новую фазу. Поэтому битва за город еще не завершилась.