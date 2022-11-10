Маляр про відступ росіян у Херсоні: вірити словам РФ не можна

Листопад, 10 в 0:02

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала інформацію щодо нібито добровільного відступу окупантів у Херсоні.

– Ми з вами вже вміємо бути терплячими і чекати офіційних повідомлень Генштабу. Ми навчились не ширити “фальстарти перемог” та давати Силам оборони спокійно працювати, без “перегріву” інформаційного поля. Вірити словам росіян не можна. Треба бути завжди готовим до будь-чого з їхнього боку, – написала заступниця міністра у себе в соцмережах у середу, 9 листопада.

Вона закликала натомість не сумніватись у діях наших сил оборони, що продовжують поступово витісняти ворога з тимчасово окупованих територій як на Сході, так і на Півдні.

– З боями. Наша свобода має високу ціну. Але за неї варто боротись і ми боремось, – резюмувала Ганна Маляр.