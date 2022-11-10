Ноябрь, 10 в 9:44

За минувшие сутки, 9 ноября, в войне в Украине российская армия потеряла около 740 оккупантов. Теперь общее количество ликвидированного личного состава ВС РФ — 78690 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.

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Другие потери РФ в войне в Украине:

танков ‒ 2804 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5682 (+16) ед,

артиллерийских систем – 1805 (+3) ед,

РСЗО – 393 ед,

средств ПВО ‒ 205 ед,

самолетов – 278 ед,

вертолетов – 260 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1499 (+16),

крылатых ракет ‒ 399,

кораблей /катеров ‒ 16 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4242 (+15) ед,

специальной техники – 159.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что за время войны в Украине было убито и ранено более 100 тыс. российских военных, также погибли около 40 тыс. мирных жителей.