Минус 740 оккупантов и более 20 единиц тяжелой техники: потери РФ за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ
За минувшие сутки, 9 ноября, в войне в Украине российская армия потеряла около 740 оккупантов. Теперь общее количество ликвидированного личного состава ВС РФ — 78690 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.
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Другие потери РФ в войне в Украине:
- танков ‒ 2804 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5682 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 1805 (+3) ед,
- РСЗО – 393 ед,
- средств ПВО ‒ 205 ед,
- самолетов – 278 ед,
- вертолетов – 260 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1499 (+16),
- крылатых ракет ‒ 399,
- кораблей /катеров ‒ 16 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4242 (+15) ед,
- специальной техники – 159.
Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что за время войны в Украине было убито и ранено более 100 тыс. российских военных, также погибли около 40 тыс. мирных жителей.