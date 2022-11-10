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Факты / Україна

Минус 740 оккупантов и более 20 единиц тяжелой техники: потери РФ за минувшие сутки

Марта Бондаренко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки, 9 ноября, в войне в Украине российская армия потеряла около 740 оккупантов. Теперь общее количество ликвидированного личного состава ВС РФ — 78690 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.

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Другие потери РФ в войне в Украине:

  • танков ‒ 2804 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5682 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 1805 (+3) ед,
  • РСЗО – 393 ед,
  • средств ПВО ‒ 205 ед,
  • самолетов – 278 ед,
  • вертолетов – 260 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1499 (+16),
  • крылатых ракет ‒ 399,
  • кораблей /катеров ‒ 16 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4242 (+15) ед,
  • специальной техники – 159.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что за время войны в Украине было убито и ранено более 100 тыс. российских военных, также погибли около 40 тыс. мирных жителей.

Источник: Генштаб ВСУ
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