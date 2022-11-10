Листопад, 10 в 9:44

За минулу добу, 9 листопада, у війні в Україні російська армія втратила близько 740 окупантів. Тепер загальна кількість ліквідованого особового складу ЗС РФ становить 78 690 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

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Інші втрати РФ у війні в Україні:

танків ‒ 2804 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 5682 (+16) од,

артилерійських систем – 1805 (+3) од,

РСЗВ – 393 од,

засобів ППО ‒ 205 од,

літаків – 278 од,

гелікоптерів – 260 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16),

крилатих ракет ‒ 399,

кораблів /катерів ‒ 16 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4242 (+15) од,

спеціальної техніки ‒ 159.

Раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі повідомив, що упродовж війни в Україні було вбито та поранено понад 100 тис. російських військових, також загинули близько 40 тис. мирних жителів.