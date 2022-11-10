Ноябрь, 10 в 14:09

Российские оккупанты утром 10 ноября обстреливали Херсонскую область, в том числе намеревались попасть в пункт выдачи гуманитарной помощи.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, прилеты были рядом с сельским советом села Золотая Балка Новоалександровской территориальной общины.

Сейчас смотрят

– К счастью, пострадавших нет, повреждены частные хозяйственные помещения, – уточнил он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 260-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Кирилл Тимошенко