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Факти / Україна

На Херсонщині окупанти цілилися в пункт видачі гуманітарки, а зруйнували сараї – ОП

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Обстріл Херсонської області

Російські окупанти вранці 10 листопада обстрілювали Херсонську область, зокрема намагалися поцілити в пункт видачі гуманітарної допомоги.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, прильоти були поруч із сільською радою села Золота Балка Новоолександрівської територіальної громади.

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– На щастя, постраждалих немає, пошкоджено приватні господарські приміщення, – уточнив він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 260-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Кирило Тимошенко

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