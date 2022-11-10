На Херсонском направлении за последние сутки освобождены шесть населенных пунктов – Залужный

Ноябрь, 10 в 12:58

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что за последние сутки Силы обороны продвинулись на Херсонском направлении на 7 км, освободив шесть населенных пунктов.

– На Херсонском направлении с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории — 1 381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом. Только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка — Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль шесть населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв. км территории, – уточнил он.

По его словам, в направлении Первомайское — Херсон ВСУ также продвинулись на 7 км и вернули контроль над шестью населенными пунктами общей площадью 157 кв. км.

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Ранее в Генштабе заявили, что вероятный выход россиян из Херсона – результат активных действий ВСУ, так же, как это было в Киевской и Харьковской областях, на острове Змеиный.

В то же время там не подтвердили и не опровергли выход оккупантов, подчеркнув, что наступательная операция продолжается по плану.