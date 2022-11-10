На Херсонському напрямку за останню добу звільнено шість населених пунктів – Залужний

Листопад, 10 в 12:58

Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що за останню добу Сили оборони просунулись на Херсонському напрямку на 7 км, звільнивши шість населених пунктів.

– На Херсонському напрямку з 1 жовтня просування наших військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, загальна площа відвойованої території – 1 381 кв. км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом. Тільки протягом минулої доби на напрямку Петропавлівка – Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 км, взяли під контроль шість населених пунктів, повернули Україні до 107 кв. км території, – уточнив він.

За його словами, на напрямку Первомайське – Херсон ЗСУ також просунулись на 7 км і повернули контроль над шістьма населеними пунктами загальною площею 157 кв. км.

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Раніше у Генштабі заявили, що ймовірний вихід росіян із Херсону – це результат активних дій ЗСУ, так само, як це було у Київській та Харківській областях, на острові Зміїний.

Водночас там не підтвердили і не спростувати вихід окупантів, наголосивши, наступальна операція триває за планом.