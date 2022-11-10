Ноябрь, 10 в 7:31

Российские оккупанты прекратили так называемую эвакуацию населения из Херсона.

Об этом сообщили 10 ноября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Согласно данным украинской стороны, “эвакуацию” остановили из-за отсутствия желающих.

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Кроме того, оккупационные власти в городе прекратили выдачу заработной платы и социальных выплат.

Напомним, что российские захватчики заставляли жителей Херсонской области “эвакуироваться” уже продолжительное время.

Оккупанты отключали в регионе электро-, водоснабжение и связь, чтобы создать неприемлемые для проживания местных жителей условия.

Сами россияне в это время вывозили из области грузовиками материальные ценности, продукты питания и средства передвижения.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы принял предложение командующего российскими войсками Сергея Суровикина отступить из Херсона.

Украинская сторона скептически относится к таким заявлениям, поскольку не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 260-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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