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Факты / Україна

Нет желающих: РФ прекратила “эвакуацию” населения из Херсона

Татьяна Забожко, редактор ленты
російські військові
Фото: УНИАН

Российские оккупанты прекратили так называемую эвакуацию населения из Херсона.

Об этом сообщили 10 ноября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Согласно данным украинской стороны, “эвакуацию” остановили из-за отсутствия желающих.

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Кроме того, оккупационные власти в городе прекратили выдачу заработной платы и социальных выплат.

Напомним, что российские захватчики заставляли жителей Херсонской области “эвакуироваться” уже продолжительное время.

Оккупанты отключали в регионе электро-, водоснабжение и связь, чтобы создать неприемлемые для проживания местных жителей условия.

Сами россияне в это время вывозили из области грузовиками материальные ценности, продукты питания и средства передвижения.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы принял предложение командующего российскими войсками Сергея Суровикина отступить из Херсона.

Украинская сторона скептически относится к таким заявлениям, поскольку не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 260-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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