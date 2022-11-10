Нет желающих: РФ прекратила “эвакуацию” населения из Херсона
Российские оккупанты прекратили так называемую эвакуацию населения из Херсона.
Об этом сообщили 10 ноября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Согласно данным украинской стороны, “эвакуацию” остановили из-за отсутствия желающих.
Кроме того, оккупационные власти в городе прекратили выдачу заработной платы и социальных выплат.
Напомним, что российские захватчики заставляли жителей Херсонской области “эвакуироваться” уже продолжительное время.
Оккупанты отключали в регионе электро-, водоснабжение и связь, чтобы создать неприемлемые для проживания местных жителей условия.
Сами россияне в это время вывозили из области грузовиками материальные ценности, продукты питания и средства передвижения.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы принял предложение командующего российскими войсками Сергея Суровикина отступить из Херсона.
Украинская сторона скептически относится к таким заявлениям, поскольку не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 260-е сутки.
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