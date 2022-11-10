Немає охочих: РФ припинила “евакуацію” населення з Херсону

Листопад, 10 в 7:31

Російські окупанти припинили так звану евакуацію населення з Херсону.

Про це 10 листопада повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними української сторони, “евакуацію” зупинили через відсутність охочих.

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Крім того, окупаційна влада в місті припинила видачу заробітної платні та соціальних виплат.

Нагадаємо, що російські загарбники примушували жителів Херсонщини “евакуюватися” вже тривалий час.

Окупанти відключали в регіоні електро-, водопостачання та зв’язок, що створити неприйнятні для проживання місцевих жителів умови.

Самі росіяни тим часом вивозили з області вантажівками матеріальні цінності, продукти харчування та засоби пересування.

9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу буцімто пристав на пропозицію командувача російських військ Сергія Суровікіна відступити з Херсону.

Українська сторона скептично ставиться до таких заяв, адже не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 260-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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