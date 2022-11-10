Ноябрь, 10 в 19:46

Перед отступлением из Херсона российские оккупанты начали уничтожать местную инфраструктуру.

Они подорвали котельные, объект облэнерго, а также телецентр, расположенный возле телебашни. Кроме этого, захватчики подорвали часть вышек мобильной связи и обесточили город.

В Херсоне продолжаются проблемы со связью. Она есть только возле Антоновского моста (Антоновки, что недалеко от Херсона).

Сейчас смотрят

Ранее стало известно, что ВСУ зашли в три села Херсонской области, которые находились под российской оккупацией: Брускинское, Киселевку и Борозенское.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ИМИ, Мост