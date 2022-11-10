Уничтожают инфраструктуру перед отступлением: оккупанты взорвали телецентр и вышки связи в Херсоне — СМИ
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Перед отступлением из Херсона российские оккупанты начали уничтожать местную инфраструктуру.
Они подорвали котельные, объект облэнерго, а также телецентр, расположенный возле телебашни. Кроме этого, захватчики подорвали часть вышек мобильной связи и обесточили город.
В Херсоне продолжаются проблемы со связью. Она есть только возле Антоновского моста (Антоновки, что недалеко от Херсона).
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Ранее стало известно, что ВСУ зашли в три села Херсонской области, которые находились под российской оккупацией: Брускинское, Киселевку и Борозенское.
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