Ноябрь, 10 в 16:52

Украинские военные зашли в три села Херсонской области, которые находились под российской оккупацией — Брускинское, Киселевку и Борозенское.

В частности, воины Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна опубликовали фото из села Борозенское и заявили, что продолжают продвигаться дальше на юг области.

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В село Киселевка вошли бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. У сельсовета воины ВСУ подняли украинский флаг и флаг своей бригады.

В село Брускинское наши подразделения зашли 9 ноября. На видео видно, как военные подошли к зданию сельсовета и сказали: Все будет Украина!

На видео из освобожденных деревень видно, как местные подходят к нашим воинам, радуются, обнимают и плачут. Жители рассказывают, что оккупанты своими обстрелами убили шесть человек, есть сожженные дома.

— А двоих все-таки убили, пытали. Это вообще! Одного вообще не можем найти, – плачет местная женщина.

Теперь ждем официального подтверждения об освобождении этих сел.

Где ведутся бои по состоянию на 10 ноября 2022 года, можно следить на онлайн-карте боевых действий в Украине.

Фото: Первая отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна