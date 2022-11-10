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Факти / Україна

Нищать інфраструктуру перед відступом: окупанти підірвали телецентр та вишки зв’язку у Херсоні – ЗМІ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Нищать інфраструктуру перед відступом: окупанти підірвали телецентр та вишки зв’язку у Херсоні – ЗМІ
Фото: Pexels

Перед відступом з Херсону російські окупанти почали знищувати місцеву інфраструктуру.

Вони підірвали котельні, об’єкт обленерго, а також телецентр біля телевежі. За даними місцевих жителів, сама телевежа не постраждала.

Крім цього, загарбники підірвали частину вишок мобільного зв’язку та знеструмили місто.

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Тому у Херсоні продовжуються проблеми зі зв’язком. Він є тільки біля Антонівського мосту (Антонівки, що неподалік від Херсону).

Раніше стало відомо, що ЗСУ зайшли у три села на Херсонщині, які перебували під російською окупацією: Брускинське, Киселівку та Борозенське.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: ІМІ, Мост

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