Нищать інфраструктуру перед відступом: окупанти підірвали телецентр та вишки зв’язку у Херсоні – ЗМІ
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Перед відступом з Херсону російські окупанти почали знищувати місцеву інфраструктуру.
Вони підірвали котельні, об’єкт обленерго, а також телецентр біля телевежі. За даними місцевих жителів, сама телевежа не постраждала.
Крім цього, загарбники підірвали частину вишок мобільного зв’язку та знеструмили місто.
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Тому у Херсоні продовжуються проблеми зі зв’язком. Він є тільки біля Антонівського мосту (Антонівки, що неподалік від Херсону).
Раніше стало відомо, що ЗСУ зайшли у три села на Херсонщині, які перебували під російською окупацією: Брускинське, Киселівку та Борозенське.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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