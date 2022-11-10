Россия обстреляла мирное население Харьковщины: ранен человек, поврежден объект инфраструктуры
За прошедшие сутки Россия обстреляла мирное население городов и сел Харьковской области, расположенных недалеко от линии столкновения и границы с РФ. В результате был ранен человек, а также поврежден объект инфраструктуры.
Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В частности, под ударом страны-агрессора оказались города Купянск и Волчанск, пгт Двуречная и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.
— В Волчанске поврежден инфраструктурный объект, в Купянске в результате обстрела произошел пожар в здании магазина. С ранением госпитализирован 36-летний житель Купянска, — информирует он.
Также Синегубов отметил, что на освобожденных территориях области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 238 взрывоопасных предметов.