Россия обстреляла мирное население Харьковщины: ранен человек, поврежден объект инфраструктуры

Ноябрь, 10 в 9:52

За прошедшие сутки Россия обстреляла мирное население городов и сел Харьковской области, расположенных недалеко от линии столкновения и границы с РФ. В результате был ранен человек, а также поврежден объект инфраструктуры.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В частности, под ударом страны-агрессора оказались города Купянск и Волчанск, пгт Двуречная и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

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— В Волчанске поврежден инфраструктурный объект, в Купянске в результате обстрела произошел пожар в здании магазина. С ранением госпитализирован 36-летний житель Купянска, — информирует он.

Также Синегубов отметил, что на освобожденных территориях области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 238 взрывоопасных предметов.