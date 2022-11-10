Росія обстріляла мирне населення Харківщини: поранено людину та пошкоджено об’єкт інфраструктури

Листопад, 10 в 9:52

Минулої доби Росія обстріляла мирне населення міст і сіл Харківської області, що розташовані неподілік лінії зіткнення та кордону з РФ. Внаслідок цього було поранено людину, а також пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, під ударом країни-агресора опинились міста Куп’янськ та Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

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– У Вовчанську пошкоджено інфраструктурний об’єкт, у Куп’янську внаслідок обстрілу сталася пожежа в будівлі магазину. З пораненням госпіталізований 36-річний мешканець Куп’янська, – інформує Синєгубов.

Також він зазначив, що на звільнених територіях області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 238 вибухонебезпечних предметів.