Росія обстріляла мирне населення Харківщини: поранено людину та пошкоджено об’єкт інфраструктури
Минулої доби Росія обстріляла мирне населення міст і сіл Харківської області, що розташовані неподілік лінії зіткнення та кордону з РФ. Внаслідок цього було поранено людину, а також пошкоджено об’єкт інфраструктури.
Про це у Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зокрема, під ударом країни-агресора опинились міста Куп’янськ та Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.
– У Вовчанську пошкоджено інфраструктурний об’єкт, у Куп’янську внаслідок обстрілу сталася пожежа в будівлі магазину. З пораненням госпіталізований 36-річний мешканець Куп’янська, – інформує Синєгубов.
Також він зазначив, що на звільнених територіях області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 238 вибухонебезпечних предметів.