Сам выстрелю в себя и поеду домой: оккупант рассказал о плане побега из войны в Украине
Российские оккупанты готовы стрелять сами в себя, чтобы уехать домой и не воевать в Украине.
Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор солдата РФ, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.
По словам военнослужащего РФ, после окончания контракта его никто не отпустит домой.
Поэтому он планирует выстрелить в самого себя, чтобы получить денежную помощь и отсрочку от военной службы на полгода.
– Командира нам нового дали, лейтенанта. Он говорит, когда контракт истечет, домой никого не отпустят, только 300-х. Та по*уй, сам в себя выстрелю, и все. Денег получу, ляма три. И домой спокойно уеду с отсрочкой. Ребята, которые уже были здесь, рассказывали мне, как все сделать грамотно. Легкое ранение получить, за это бабки, и домой на*уй, на полгода отсрочка дается, — сказал оккупант.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 260-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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