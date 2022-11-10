Листопад, 10 в 19:10

Російські окупанти готові стріляти самі в себе, щоб поїхати додому і не воювати в Україні.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова солдата РФ, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

За словами військовослужбовця РФ, після закінчення контракту, його ніхто не відпустить додому.

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Тому він планує вистрілити в самого себе, щоб отримати грошову допомогу і відстрочку від військової служби на півроку.

– Командира нам нового дали, лейтенанта. Він каже, коли контракт скінчиться, додому нікого не відпустять, лише 300-х. Та по*уй, сам у себе вистрілю, та й усе. Грошей отримаю, ляма три. І додому спокійно поїду з відстрочкою. Хлопці, які вже тут були, розповідали мені, як усе зробити грамотно. Легке поранення отримати, за це бабки, і додому на*уй, на півроку відстрочка дається, – сказав окупант.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 260-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Головне управління розвідки