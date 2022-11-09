Херсон обороняют до 50 тыс. россиян, для освобождения ВСУ нужно время – ГУР

Ноябрь, 09 в 14:40

Временно оккупированный Херсон обороняют от 30 до 50 тыс. российских военных, которые стоят на правом берегу Херсонщины.

Для освобождения города Вооруженным силам Украины понадобится время. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Он отметил, что россияне совсем не собираются отступать из областного центра, как некоторые считают.

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Кроме того, Вадим Скибицкий объяснил, что оккупанты депортируют жителей Херсона, чтобы облегчить ведение боевых действий и ограничить распространение информации.

– Они придерживаются принципа СССР: депортация населения. Будут введены буряты, чтобы этот край стал не только пророссийским, но и полностью российским. То же сделали в Крыму, с татарами, – добавил Скибицкий.

Напомним, на днях начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что в Херсонской области оккупанты пытаются подтянуть на правый берег Днепра новых мобилизованных, которых поставят на первую линию обороны.

Также продолжается передислокация элитных подразделений врага, которые собираются вокруг Херсона.

Источник: La Repubblica

Фото: ГУР