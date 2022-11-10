Листопад, 10 в 11:18

Російська армія знизила інтенсивність атак за допомогою ракет та дронів. Ймовірно, РФ накопичує запаси ракет для нового масованого удару по Україні.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Ворог побачив, що ефекту від поодиноких ударів ракет не так багато, на відміну від масованих.

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За словами Юрія Ігната, до атаки 10 жовтня (тоді РФ завдала масованого ракетного удару по інфраструктурі України) окупанти ретельно готувалися, накопичували засоби.

Тепер відносне затишшя, на думку речника Командування Повітряних сил, пов’язане з тим, що російські заводи працюють у три зміни для поповнення запасів крилатих ракет Калібр та Х-101.

– Ймовірно, вони (росіяни. – Ред.) накопичують певний запас, щоб бити залпом. Ворог не полишив своїх намірів руйнувати нашу критичну інфраструктуру, – наголосив Юрій Ігнат.

Українські захисники з опівночі до ранку 9 листопада знищили шість ворожих безпілотників.