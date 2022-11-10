Листопад, 10 в 17:26

Протягом поточного тижня росіяни випустили вже 17 ракет та 50 безпілотників по Україні. З них 24% і ракет 64% БПЛА були збиті.

Загалом Повітряні сили протягом тижня знищили 53 цілі, повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, генерал Олексій Громов під час онлайн-брифінгу Сил безпеки та оборони України.

Лише за ніч 9 листопада бійці сил ППО знищили шість російських безпілотників.

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А на Сумщині на початку листопада бійці тероборони зі стрілецької зброї збили ворожий безпілотник.

Російські війська стрімко втрачають і особовий склад – лише за минулу добу в Україні ліквідували понад 700 російських військових. Загальні втрати РФ в особовому складі перевищили 78 600 осіб.

Повномасштабна війна Росії з Україною триває вже 260-й день, що відбувається в країні та за кордоном – читайте в онлайні Факти ICTV.

Фото: Повітряні сили ЗСУ