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Факти / Україна

За цей тиждень окупанти випустили по Україні 17 ракет

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Збитий російський літак

Протягом поточного тижня росіяни випустили вже 17 ракет та 50 безпілотників по Україні. З них 24% і ракет 64% БПЛА були збиті.

Загалом Повітряні сили протягом тижня знищили 53 цілі, повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, генерал Олексій Громов під час онлайн-брифінгу Сил безпеки та оборони України.

Лише за ніч 9 листопада бійці сил ППО знищили шість російських безпілотників.

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А на Сумщині на початку листопада бійці тероборони зі стрілецької зброї збили ворожий безпілотник.

Російські війська стрімко втрачають і особовий склад – лише за минулу добу в Україні ліквідували понад 700 російських військових. Загальні втрати РФ в особовому складі перевищили 78 600 осіб.

Повномасштабна війна Росії з Україною триває вже 260-й день, що відбувається в країні та за кордоном – читайте в онлайні Факти ICTV.

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Фото: Повітряні сили ЗСУ

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