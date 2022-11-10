Ноябрь, 10 в 21:55

Российские оккупанты депортировали на левый берег Херсона около 4-5 тыс. жителей города.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала глава Херсонской военной администрации Галина Луговая.

По ее оценкам, сейчас на территории Херсона остается около 70 тыс. жителей. Хотя на 24 февраля в Херсонской территориальной общине насчитывалось 333 тыс. населения.

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Глава ОВА отметила, что оккупанты продолжают вывозить на левый берег украденное имущество и похищенные автомобили херсонцев.

— Вчера из района Белозерки в направлении Антоновского моста шли стометровые выстроенные линии из КамАЗов оккупантов, а также боевая техника. Украденные автомобили наших жителей тоже были в этой колонне. И таких стометровых колонн было несколько, они двигались по направлению к левому берегу, — рассказала она.

Ранее стало известно, что перед отступлением из Херсона российские оккупанты начали уничтожать местную инфраструктуру.

Они подорвали котельные, объект облэнерго, а также телецентр возле телебашни. В городе продолжаются проблемы со связью, она есть только у Антоновского моста.