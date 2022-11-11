Ноябрь, 11 в 7:28

Российские захватчики, отступая в Херсонской области, минируют дороги и элементы инфраструктуры.

Есть и факты подрывов гражданского населения.

По информации, которой располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, произошло это, в частности, в Тягинке и Казацком.

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Кроме того, оккупанты продолжают принудительно выселять местных жителей из отдельных населенных пунктов на временно захваченных территориях.

В Зеленовке захватчики запретили жителям перемещаться по населенному пункту.

А сами в это время оборудуют системы оборонных рубежей.

Захватчики грабят населенные пункты, из которых отступают, пытаются максимально повредить линии электропередачи, другие элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 261-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.