Подрывают гражданских, минируют дороги – ВСУ об отступлении РФ в Херсонской области
Российские захватчики, отступая в Херсонской области, минируют дороги и элементы инфраструктуры.
Есть и факты подрывов гражданского населения.
По информации, которой располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, произошло это, в частности, в Тягинке и Казацком.
Кроме того, оккупанты продолжают принудительно выселять местных жителей из отдельных населенных пунктов на временно захваченных территориях.
В Зеленовке захватчики запретили жителям перемещаться по населенному пункту.
А сами в это время оборудуют системы оборонных рубежей.
Захватчики грабят населенные пункты, из которых отступают, пытаются максимально повредить линии электропередачи, другие элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 261-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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