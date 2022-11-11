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Факти / Україна

Підривають цивільних, мінують дороги – ЗСУ про відступ РФ на Херсонщині

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
російські військові
Фото: Depositphotos

Російські загарбники, відступаючи у Херсонській області, мінують дороги та елементи інфраструктури.

Є й факти підривів цивільного населення.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, сталося це, зокрема, в Тягинці та Козацькому.

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Крім того, окупанти продовжують примусово виселяти місцевих жителів з окремих населених пунктів на тимчасово захоплених територіях.

У Зеленівці загарбники заборонили жителям переміщатись по населеному пункту.

А самі в цей час дообладнують системи оборонних рубежів.

Загарбники грабують населені пункти, з яких відступають, намагаються максимально пошкодити лінії електропередачі, інші елементи транспортної та критичної інфраструктури Херсонської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 261-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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