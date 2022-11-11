Ноябрь, 11 в 7:42

Ночью 11 ноября российские войска попали ракетами в жилую многоэтажку в Николаеве, разрушив часть дома с пятого до первого этажа.

Вражеская атака унесла жизни двух человек. Еще два человека ранены.

Обновлено. Под завалами дома могут находиться люди. К спасательно-розыскным работам привлечены 68 ​​спасателей и 13 единиц техники.

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Обновлено в 08:20. На ночной обстрел отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства назвал удар по пятиэтажке в Николаеве “циничным ответом государства-террориста на успехи ВСУ на фронте”.

– Россия не оставляет своей мерзкой тактики. А мы не оставляем нашей борьбы. Оккупанты будут отвечать за каждое преступление против Украины и украинцев, – заверил Владимир Зеленский.

Обновлено в 07:42.

– Твари ответили нашим ВСУ ракетным ударом по жилой многоэтажке. Двое погибших, двое раненых, – написал в своем Telegram-канале руководитель областной военной администрации Виталий Ким.

Напомним, что взрывы в Николаеве прогремели почти одновременно с сиренами в 03.08.

Очевидцы сообщали, что россияне запустили ракеты по областному центру из временно оккупированной Херсонской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 261-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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