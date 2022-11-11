Удар по будинку в Миколаєві: під завалами знайшли тіла ще трьох людей

Листопад, 11 в 9:30

Уночі 11 листопада російські війська поцілили ракетами в житлову багатоповерхівку в Миколаєві, зруйнувавши частину будинку з п’ятого до першого поверху.

Спершу стало відомо, що ворожа атака забрала життя двох людей. Ще двох людей поранило.

Оновлено о 09.30. До дев’ятої ранку з-під завалів житлового будинку рятувальники вилучили тіла трьох загиблих.

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Оновлено о 09:13. До рятувально-пошукових робіт залучені 68 рятувальників та 13 одиниць техніки.

Оновлено о 08:20. На нічний обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський.

Глава держави назвав удар по п’ятиповерхівці в Миколаєві “цинічною відповіддю держави-терориста на успіхи ЗСУ на фронті”.

– Росія не полишає своєї мерзенної тактики. А ми не полишаємо нашої боротьби. Окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців, – запевнив Володимир Зеленський.

Оновлено о 07:42.

– Тварюки відповіли нашим ЗСУ ракетним ударом по житловій багатоповерхівці. Двоє загиблих, двоє поранених, – написав у своєму Telegram-каналі керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Нагадаємо, що вибухи в Миколаєві пролунали майже одночасно із сиренами о 03.08.

Очевидці повідомляли, що росіяни запустили ракети по обласному центру із тимчасово окупованої Херсонщини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 261-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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