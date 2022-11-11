Ноябрь, 11 в 10:36

11 ноября российские войска, попав в пятиэтажку в Николаеве, убили семейную пару.

16-летнему ребенку во время ночного обстрела удалось выжить, потому что спал в другой комнате.

– Сейчас парнем занимается социальная служба, – сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Жилая пятиэтажка – не единственный объект, что подвергся обстрелу в Николаеве ракетами типа С-300 ночью 11 ноября, отметил в эфире общенационального телемарафона руководитель областной военной администрации Виталий Ким.

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Однако именно здесь, говорит Виталий Ким, – самые большие разрушения.

Пока известно о шести погибших и двух раненых.

Глава ОВА надеется, что до завершения спасательных работ количество жертв не возрастет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 261-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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