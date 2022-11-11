РФ ударом по Миколаєву вбила родину: вижила тільки дитина

Листопад, 11 в 10:36

11 листопада російські війська, поціливши в п’ятиповерхівку в Миколаєві, вбили сімейну пару.

16-річній дитині під час нічного обстрілу вдалося вижити, тому що вона спала в іншій кімнаті.

– Зараз хлопцем займається соціальна служба, – повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Житлова п’ятиповерхівка – не єдиний об’єкт, який зазнав обстрілу в Миколаєві ракетами типу С-300 вночі 11 листопада, наголосив в ефірі загальнонаціонального телемарафону керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Однак саме тут, каже Віталій Кім, – найбільші руйнування.

Поки що відомо про шістьох загиблих та двох поранених.

Очільник ОВА сподівається, що до завершення рятувальних робіт кількість жертв не зросте.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 261-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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