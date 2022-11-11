Ноябрь, 11 в 13:01

Российские оккупанты взорвали в Херсоне ТЭЦ, облэнерго и водоканал.

Информацию в эфире Настоящего времени подтвердил депутат Херсонского горсовета Юрий Стельмашенко.

– Оккупанты взорвали ТЭЦ, облэнерго и водоканал, – отметил Юрий Стельмашенко.

В городе, говорит депутат, нет света и воды.

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Так что после прихода Вооруженных сил Украины Херсон будет нуждаться в очень серьезных стабилизационных мерах.

Нужно будет обеспечить первоочередные потребности.

– Сначала нужно будет восстановить свет, воду, а потом и другие коммунальные услуги, – отметил депутат Херсонского горсовета.

Напомним, что накануне местные СМИ начали сообщать, что россияне перед отступлением из Херсона начали уничтожать местную инфраструктуру.

По свидетельствам херсонских журналистов, оккупанты взорвали котельные, объект облэнерго, телецентр и часть вышек мобильной связи.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 261-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Настоящее время

Фото: Алексей Савицкий