Росіяни підірвали в Херсоні ТЕЦ, обленерго та водоканал – депутат
Російські окупанти підірвали в Херсоні ТЕЦ, обленерго та водоканал.
Інформацію в ефірі Настоящего времени підтвердив депутат Херсонської міськради Юрій Стельмашенко.
– Окупанти підірвали ТЕЦ, обленерго та водоканал, – зазначив Юрій Стельмашенко.
У місті, каже депутат, немає світла та води.
Тож після приходу Збройних сил України Херсон потребуватиме дуже серйозних стабілізаційних заходів.
Зокрема, потрібно буде забезпечити першочергові потреби.
– Спершу треба буде відновити світло, воду, а потім і інші комунальні послуги, – зазначив депутат Херсонської міськради.
Нагадаємо, що напередодні місцеві ЗМІ почали повідомляти, що росіяни перед відступом з Херсону почали нищити місцеву інфраструктуру.
За свідченнями херсонських журналістів, окупанти підірвали котельні, об’єкт обленерго, телецентр та частину вишок мобільного зв’язку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 261-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Настоящее время
Фото: Олексій Савіцький