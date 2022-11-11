Росіяни підірвали в Херсоні ТЕЦ, обленерго та водоканал – депутат

Листопад, 11 в 13:01

Російські окупанти підірвали в Херсоні ТЕЦ, обленерго та водоканал.

Інформацію в ефірі Настоящего времени підтвердив депутат Херсонської міськради Юрій Стельмашенко.

– Окупанти підірвали ТЕЦ, обленерго та водоканал, – зазначив Юрій Стельмашенко.

У місті, каже депутат, немає світла та води.

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Тож після приходу Збройних сил України Херсон потребуватиме дуже серйозних стабілізаційних заходів.

Зокрема, потрібно буде забезпечити першочергові потреби.

– Спершу треба буде відновити світло, воду, а потім і інші комунальні послуги, – зазначив депутат Херсонської міськради.

Нагадаємо, що напередодні місцеві ЗМІ почали повідомляти, що росіяни перед відступом з Херсону почали нищити місцеву інфраструктуру.

За свідченнями херсонських журналістів, окупанти підірвали котельні, об’єкт обленерго, телецентр та частину вишок мобільного зв’язку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 261-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Настоящее время

Фото: Олексій Савіцький