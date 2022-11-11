Що означає для РФ втеча з Херсону та яка стратегія допомогла ЗСУ звільнити місто – експерт

Листопад, 11 в 20:44

З політичної точки зору втеча російських військ з Херсону означає відмову РФ від планів захоплення Миколаєва та Одеси.

Про це у Фактах тижня заявив політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

– Це політичне може бути таке пояснення. Але є і суто військове. От військові експерти з самого початку говорили, що росіяни не зможуть втримати цей плацдарм на правому березі якийсь довгий час. Тому що в них дуже серйозно порушена логістика. Із того моменту, коли українські HIMARS почали вражати мости через Дніпро і дамби, було зрозуміло, що постачання російського угрупування на правому березі дуже серйозно страждатиме, – зазначив експерт.

Таким чином, окупанти не змогли б зимувати у Херсоні, адже нормального постачання в них не було б.

Зараз дивляться

– Вони не зможуть забезпечити своє навіть там просто існування і боєздатність. Бо потрібно постачати і пальне, і боєприпаси. І техніку важку, і таке інше. А з настанням холодів, з настанням морозів, які вже от скоро, скоро будуть, ті тимчасові переправи, які вони налаштували через Дніпро і поромні в тому числі, ними складно користуватися, – говорить Горбач.

Українським військовим вдалося відтиснути ворога завдяки правильній стратегії.

– Стратегія полягала в тому, щоб не кидатися в лобові атаки і якісь нести масові втрати. А бити по тилах, бити перш за все по логістичних шляхах, по штабах, по складах. І як ми зараз бачимо, ця тактика приносить користь. Ворог знесилений, – додає аналітик.

Фото: Медіаплатформа Вгору