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Факты / Україна

Теперь официально: Ким подтвердил освобождение всей Николаевской области, кроме Кинбурнской косы

Анастасия Гевко, редактор ленты
Теперь официально: Ким подтвердил освобождение всей Николаевской области, кроме Кинбурнской косы
Фото: Depositphotos

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким официально подтвердил освобождение всей Николаевской области, кроме Кинбурнской косы.

Об этом Ким написал на своем канале в Telegram.

– И да, водовод из Днепра под нашим контролем, но еще предстоит разминирование. Буду в ближайшее время знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Николаеве. Искренне радуюсь и горжусь херсонцами, – отметил глава Николаевской ОВА.

Напомним, 10 ноября народный депутат и секретарь парламентского комитета по вопросам национальной обороны и разведки Роман Костенко заявил о “полном освобождении” области от российских войск, однако в Николаевской ОВА это утверждение тогда опровергли.

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