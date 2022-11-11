Теперь официально: Ким подтвердил освобождение всей Николаевской области, кроме Кинбурнской косы

Ноябрь, 11 в 20:40

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким официально подтвердил освобождение всей Николаевской области, кроме Кинбурнской косы.

Об этом Ким написал на своем канале в Telegram.

– И да, водовод из Днепра под нашим контролем, но еще предстоит разминирование. Буду в ближайшее время знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Николаеве. Искренне радуюсь и горжусь херсонцами, – отметил глава Николаевской ОВА.

Напомним, 10 ноября народный депутат и секретарь парламентского комитета по вопросам национальной обороны и разведки Роман Костенко заявил о “полном освобождении” области от российских войск, однако в Николаевской ОВА это утверждение тогда опровергли.