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Факти / Україна

Тепер офіційно: Кім підтвердив звільнення усієї Миколаївської області, крім Кінбурнської коси

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Тепер офіційно: Кім підтвердив звільнення усієї Миколаївської області, крім Кінбурнської коси
Фото: Depositphotos

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім офіційно підтвердив звільнення усієї Миколаївської області, крім Кінбурнської коси.

Про це Кім написав на своєму каналі в Telegram.

– І так, водовід з Дніпра під нашим контролем, але ще має бути розмінування. Буду найближчим часом знати терміни потенційного відновлення питної води в Миколаєві. Щиро радію та пишаюсь херсонцями, – зазначив голова Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, 10 листопада народний депутат і секретар парламентського комітету з питань національної оборони та розвідки Роман Костенко заявив про “повне звільнення” області від російських військ, однак у Миколаївській ОВА це твердження тоді спростували.

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