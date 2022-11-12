Ноябрь, 12 в 13:52

Служба безопасности Украины задержала жителя Черновицкой области, помогавшего готовить фейки для ток-шоу кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.

Адвокат из Буковины помогал пропагандисту Соловьеву готовить фейки для Россия-1 / 6 фотографий

Мужчина, ранее имевший адвокатскую практику, попал в поле зрения представителей российских информресурсов благодаря своим сообщениям в соцсетях.

В частности, после начала полномасштабного вторжения РФ злоумышленник активно призывал в сети к поддержке оккупантов, а также оправдывал российские военные преступления.

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Житель Черновицкой области согласился “сотрудничать” с пропагандистами в ущерб государственной безопасности Украины в надежде получить гражданство РФ и поселиться в Подмосковье.

С путинистами злоумышленник общался в мессенджерах и анонимных Telegram-каналах страны-агрессора.

Следствие установило, что буковинец был на прямой связи лично с Владимиром Соловьевым.

Именно ему интернет-агитатор помогал формировать деструктивный контент для дальнейшей публикации в провокационных сюжетах и ​​ток-шоу на телеканале Россия-1.

Известно, что задержанный распространял дезинформацию о ситуации в регионе и дискредитировал Силы обороны Украины.

– Среди его наиболее распространенных вбросов – это сообщения в запрещенной соцсети Вконтакте о якобы обострении общественно-политической ситуации на Западе Украины из-за развязаной Россией войны, – отмечают в Службе безопасности Украины.

Также мужчина разгонял ложь о деятельности государственных органов власти, подразделений украинских войск и волонтерских организаций.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 262-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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