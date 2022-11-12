Адвокат із Буковини допомагав пропагандисту Соловйову готувати фейки для Росія-1
Служба безпеки України затримала жителя Чернівецької області, який допомагав готувати фейки для ток-шоу кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова.
Чоловік, який раніше мав адвокатську практику, потрапив до поля зору представників російських інформресурсів завдяки своїм дописам у соцмережах.
Зокрема, після початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник активно закликав у мережі до підтримки окупантів, а також виправдовував російські воєнні злочини.
Житель Чернівецької області погодився “співпрацювати” із пропагандистами на шкоду державній безпеці України в надії отримати громадянство РФ та оселитися в Підмосков’ї.
Із путіністами зловмисник спілкувався в месенджерах та анонімних Telegram-каналах країни-агресора.
Слідство встановило, що буковинець був на прямому зв’язку особисто з Володимиром Соловйовим.
Саме йому інтернет-агітатор допомагав формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення в провокаційних сюжетах та ток-шоу на телеканалі Росія-1.
Відомо, що затриманий поширював дезінформацію про ситуацію в регіоні та дискредитував Сили оборони України.
– Серед його найпоширеніших “вкидів” – це дописи в забороненій соцмережі Вконтакте про нібито загострення суспільно-політичної ситуації на Заході України через розв’язану Росією війну, – зазначають у Службі безпеки України.
Також чоловік “розганяв” брехню про діяльність державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 262-гу добу.
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