Деокупация Херсона и продолжение контрнаступления ВСУ: что происходит на 262 сутки войны (онлайн)

ВСУ освободили более 3 тыс. кв. км в Херсонской и Николаевской областях, сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Местами на этих территориях частично остаются некоторые российские войска, однако украинские воины их ликвидируют.

Воины 28 отдельной механизированной бригады вернули ранее захваченный российскими захватчиками украинский вертолет Ми-8.

Перед бегством из освобожденного Херсона оккупанты взорвали мосты на территории области.

Вся Николаевская область (кроме Кинбурнской косы) освобождена от российских оккупантов.

Водовод из Днепра под контролем Украины, но продолжается разминирование, отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. В ближайшее время он узнает сроки потенциального восстановления питьевой воды в Николаев.

На платформе UNITED24 запустили сбор на флот морских дронов.

ЕС и международные банки выделили €1 млрд на экспорт зерна из Украины, сообщает Еврокомиссия.

Германия предоставит Украине €1 млрд помощи на безопасность в киберпространстве.