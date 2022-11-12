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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Деокупация Херсона и продолжение контрнаступления ВСУ: что происходит на 262 сутки войны (онлайн)

Деокупация Херсона и продолжение контрнаступления ВСУ: что происходит на 262 сутки войны (онлайн)

ВСУ освободили более 3 тыс. кв. км в Херсонской и Николаевской областях, сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Местами на этих территориях частично остаются некоторые российские войска, однако украинские воины их ликвидируют.

Воины 28 отдельной механизированной бригады вернули ранее захваченный российскими захватчиками украинский вертолет Ми-8.

Перед бегством из освобожденного Херсона оккупанты взорвали мосты на территории области.

Вся Николаевская область (кроме Кинбурнской косы) освобождена от российских оккупантов.

Водовод из Днепра под контролем Украины, но продолжается разминирование, отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. В ближайшее время он узнает сроки потенциального восстановления питьевой воды в Николаев.

На платформе UNITED24 запустили сбор на флот морских дронов.

ЕС и международные банки выделили €1 млрд на экспорт зерна из Украины, сообщает Еврокомиссия.

Германия предоставит Украине €1 млрд помощи на безопасность в киберпространстве.

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00:51 - 12 ноября

Еще несколько таких пощечин, вроде Харьковской и Херсонской, и российское общество прозреет.

Об этом в эфире Фейгін LIVE заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

— 5 операций и все — не одного российского солдата. Пять операций по типу Харьковской и Херсонской. И это будет проведено. И они уже ничего с этим не сделают. Мечтать можно сколько угодно, но я думаю, что в России последнего идиота, который после Херсонской операции верит в то, что эта война имеет хоть какую-то перспективу, уже не осталось, — сказал он.

Российские скрепы, на которых держался менталитет россиян — это армия, режим Путина и Россия.

— Армии уже нет, Путина уже нет после Херсонской операции. Путинская Россия сломлена навсегда после Херсонской операции, они уже не поднимутся. А мечтать о том, что они поднимутся и куда-то наступят — вообще ни о чем, — говорит он.

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00:20 - 12 ноября

Площадь освобожденной от российских оккупантов территории на Юге Украины составляет уже более 3 тыс. кв. км. Еще 10 ноября Украина официально объявляла о деоккупации всего 260 кв. км.

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00:07 - 12 ноября

Евросоюз и ряд международных банков выделили 1 млрд евро для развития сухопутной инфраструктуры для экспорта агропродукции из Украины.

– Поддержали экспорт 15 млн тонн украинской сельскохозяйственной продукции, помогая поставить продукты на стол и снизить цены во всем мире. Вместе с нашими партнерами мы сейчас мобилизуем 1 млрд евро, — говорится в сообщении Еврокомиссии.

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00:05 - 12 ноября

Министерство иностранных дел РФ запретило въезд в Россию 200 американцам, среди которых братья и сестра президента США Джо Байдена – Джеймс и Фрэнсис, а также Валери Байден.

В список “невъездных” попали генералы, американские советники минобороны Украины, сенаторы, заместитель министра юстиции США, руководители оборонных предприятий, а также представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

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00:05 - 12 ноября

Свет в Киеве с наступлением холодов могут отключать на большее количество времени, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Такое мнение в эфире Єдиних новин высказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

— Если будут действовать те сетевые ограничения, которые есть сейчас и которые приводят к ограничениям электроснабжения условно по 4 часа 3 раза в сутки, если до холодов не будет увеличена пропускная способность сетей в Киев, то, возможно, время, в течение которого может быть отключена электроэнергия, может быть немного дольше, – говорит он.

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