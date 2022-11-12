Арахамія назвав терміни можливого поновлення переговорів з РФ

Листопад, 12 в 21:34

Глава парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія очікує, що переговори України з Росією поновляться у другій половині 2023 року.

Арахамія нагадав, що президент Володимир Зеленський чітко озвучив умови, за яких можна про щось говорити з Росією.

– Це відновлення територіальної цілісності, відшкодування всіх завданих збитків, покарання всіх військових злочинців, дійові гарантії, що це не повториться. Важливий чинник – це електоральні цикли як у наших союзників, так і у окупанта. Але наша позиція від цього не змінюється. Україна сяде за стіл переговорів, коли наші умови буде виконано, – написав він у себе в Telegram у суботу, 12 листопада.

Водночас він сказав в ефірі національного телемарафону, що переговори відбудуться саме у другій половині 2023 року, оскільки в США стартуватимуть президентські перегони, і 24-го будуть вибори у російського диктатора Володимира Путіна.

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– І всім потрібно буде політично демонструвати щось. Я не думаю, що Путін здатний продемонструвати якісь військові успіхи, тому вони, можливо, намагатимуться на дипломатичному фронті якимось чином демонструвати щось своєму народові, – припустив Арахамія.