В Макеевке стычка мобилизованных из РФ и оккупантов из Чечни закончилась ранениями
На временно оккупированной территории Донецкой области отношения между мобилизованными военнослужащими и оккупантами с территории Чеченской Республики остаются напряженными.
Так, по информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в Макеевке в очередной схватке ранения получили три человека.
Пока оккупанты заняты стычками, Силы обороны не прекращают наносить удары.
Сегодня появилось подтверждение, что 10 ноября Вооруженные силы Украины поражением района сосредоточения армии РФ в Запорожской области ранили более 100 захватчиков.
Информация о погибших еще уточняется.
Оккупанты тем временем продолжают размещаться в зданиях и на территории религиозных организаций, учебных заведений и здравоохранения на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей.
Туда россияне стягивают военную технику, а также оборудуют огневые позиции минометов и артиллерии.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 262-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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