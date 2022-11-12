Ноябрь, 12 в 7:09

На временно оккупированной территории Донецкой области отношения между мобилизованными военнослужащими и оккупантами с территории Чеченской Республики остаются напряженными.

Так, по информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в Макеевке в очередной схватке ранения получили три человека.

Пока оккупанты заняты стычками, Силы обороны не прекращают наносить удары.

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Сегодня появилось подтверждение, что 10 ноября Вооруженные силы Украины поражением района сосредоточения армии РФ в Запорожской области ранили более 100 захватчиков.

Информация о погибших еще уточняется.

Оккупанты тем временем продолжают размещаться в зданиях и на территории религиозных организаций, учебных заведений и здравоохранения на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Туда россияне стягивают военную технику, а также оборудуют огневые позиции минометов и артиллерии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 262-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.