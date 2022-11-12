У Макіївці сутичка мобілізованих із РФ та окупантів із Чечні завершилась пораненнями
На тимчасово окупованій території Донецької області взаємини між мобілізованими військовослужбовцями та окупантами з території Чеченської Республіки залишаються напруженими.
Так, за інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, у Макіївці в черговій сутичці поранення дістали троє осіб.
Поки окупанти чубляться, Сили оборони не припиняють завдавати ударів.
Так, сьогодні з’явилося підтвердження, що 10 листопада Збройні сили України ураженням району зосередження армії РФ у Запорізькій області поранили понад 100 загарбників.
Інформація про загиблих ще уточнюється.
Окупанти тим часом продовжують розміщуватися в будівлях та на території релігійних організацій, закладів освіти та охорони здоров’я на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей.
Туди росіяни стягують військову техніку, а також обладнують вогневі позиції мінометів та артилерії.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 262-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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