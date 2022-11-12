У Макіївці сутичка мобілізованих із РФ та окупантів із Чечні завершилась пораненнями

Листопад, 12 в 7:09

На тимчасово окупованій території Донецької області взаємини між мобілізованими військовослужбовцями та окупантами з території Чеченської Республіки залишаються напруженими.

Так, за інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, у Макіївці в черговій сутичці поранення дістали троє осіб.

Поки окупанти чубляться, Сили оборони не припиняють завдавати ударів.

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Так, сьогодні з’явилося підтвердження, що 10 листопада Збройні сили України ураженням району зосередження армії РФ у Запорізькій області поранили понад 100 загарбників.

Інформація про загиблих ще уточнюється.

Окупанти тим часом продовжують розміщуватися в будівлях та на території релігійних організацій, закладів освіти та охорони здоров’я на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Туди росіяни стягують військову техніку, а також обладнують вогневі позиції мінометів та артилерії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 262-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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