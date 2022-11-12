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Факты / Україна

Втрати окупантів у війні проти України перевищили 80 тис. убитыми

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили еще ориентировочно 810 российских оккупантов.

Всего с начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 80 210 захватчиков.

11 ноября российские войска недосчитались 24 танков, 34 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн, одной единицы специальной техники.

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Кроме того, в небе над Украиной ВСУ приземлили один вражеский беспилотник.

Потери РФ на 12 ноября 2022 года

  • личного состава – около 80 210 (+810),
  • танков ‒ 2 838 (+24),
  • боевых бронированных машин ‒ 5 730 (+34),
  • артиллерийских систем – 1 829 (+12),
  • реактивных систем залпового огня – 393,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 205,
  • самолетов – 278,
  • вертолетов – 261,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 506 (+1),
  • крылатых ракет ‒ 399,
  • кораблей (катеров) ‒ 16,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 279 (+20),
  • специальной техники – 160 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 262-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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