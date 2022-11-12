Втрати окупантів у війні проти України перевищили 80 тис. убитыми
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили еще ориентировочно 810 российских оккупантов.
Всего с начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 80 210 захватчиков.
11 ноября российские войска недосчитались 24 танков, 34 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн, одной единицы специальной техники.
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Кроме того, в небе над Украиной ВСУ приземлили один вражеский беспилотник.
Потери РФ на 12 ноября 2022 года
- личного состава – около 80 210 (+810),
- танков ‒ 2 838 (+24),
- боевых бронированных машин ‒ 5 730 (+34),
- артиллерийских систем – 1 829 (+12),
- реактивных систем залпового огня – 393,
- средств противовоздушной обороны ‒ 205,
- самолетов – 278,
- вертолетов – 261,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 506 (+1),
- крылатых ракет ‒ 399,
- кораблей (катеров) ‒ 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 279 (+20),
- специальной техники – 160 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 262-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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