Ноябрь, 12 в 9:15

Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили еще ориентировочно 810 российских оккупантов.

Всего с начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 80 210 захватчиков.

11 ноября российские войска недосчитались 24 танков, 34 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн, одной единицы специальной техники.

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Кроме того, в небе над Украиной ВСУ приземлили один вражеский беспилотник.

Потери РФ на 12 ноября 2022 года

личного состава – около 80 210 (+810),

танков ‒ 2 838 (+24),

боевых бронированных машин ‒ 5 730 (+34),

артиллерийских систем – 1 829 (+12),

реактивных систем залпового огня – 393,

средств противовоздушной обороны ‒ 205,

самолетов – 278,

вертолетов – 261,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 506 (+1),

крылатых ракет ‒ 399,

кораблей (катеров) ‒ 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 279 (+20),

специальной техники – 160 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 262-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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