Втрати окупантів у війні проти України перевищили 80 тис. убитими

Листопад, 12 в 9:15

Українські захисники упродовж минулої доби знищили ще орієнтовно 810 російських окупантів.

Загалом із початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 80 210 загарбників.

Втрати РФ на 12 листопада 2022

особового складу ‒ близько 80 210 (+810),

танків ‒ 2 838 (+24) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 730 (+34),

артилерійських систем – 1 829 (+12),

реактивних систем – 393,

засоби ППО ‒ 205,

літаків – 278,

гелікоптерів – 261,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 506 (+1),

крилаті ракети ‒ 399,

кораблі /катери ‒ 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 279 (+20),

спеціальна техніка ‒ 160 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 262-гу добу.

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