Ноябрь, 12 в 12:14

Связанные с владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным инструкторы начали обучать жителей Белгородской и Курской областей обращению с оружием и тактическими медикаментами.

Это свидетельствует о том, что Пригожин продолжает формировать параллельные военные структуры в РФ, хотя угрозы сухопутного вторжения Украины на территорию России нет, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

О планах открыть центры народного ополчения в этих двух областях владелец ЧВК Вагнера говорил еще 6 ноября, потому что, по его убеждению, “Россия должна быть полностью готова защитить свою землю”.

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А заявлениями о том, что “никто не имеет права решать, кто может защитить свою родину”, Пригожин, вероятно, хотел упрекнуть властям Курской и Белгородской областей, которые выступили против его деятельности.

В ISW по-прежнему считают, что Пригожин стремится создать параллельные военные структуры, которые будут действовать вне Вооруженных сил РФ, для повышения уровня своего авторитета и власти в политических кругах и развития своей частной военной компании.

Поэтому владелец ЧВК Вагнера, очевидно, и дальше будет делать абсурдные заявления о том, что параллельные военные структуры в Белгородской и Курской областях необходимы для защиты от несуществующей угрозы вторжения Украины на территорию России, убеждены в Институте изучения войны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 262-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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