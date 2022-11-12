Жителів Бєлгородської та Курської області вчать поводженню зі зброєю: навіщо це Пригожину

Листопад, 12 в 12:14

Пов’язані з власником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним інструктори почали навчати жителів Бєлгородської та Курської областей поводженню зі зброєю та тактичними медикаментами.

Це свідчить про те, що Пригожин продовжує формувати паралельні військові структури в РФ, хоча загрози сухопутного вторгнення України на територію Росії немає, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Про плани відкрити центри народного ополчення в цих двох областях власник ПВК Вагнера говорив ще 6 листопада, бо, на його переконання, “Росія має бути повністю готовою захистити свою землю”.

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А заявами про те, що “ніхто не має права вирішувати, хто може захистити свою батьківщину”, Пригожин, імовірно, хотів дорікнути владі Курської та Бєлгородської областей, яка виступила проти його діяльності.

В ISW, як і раніше, вважають, що Пригожин прагне створити паралельні військові структури, що діятимуть поза межами Збройних сил РФ, для підвищення рівня свого авторитету і влади в політичних колах та розвитку своєї приватної військової компанії.

Тому власник ПВК Вагнера, очевидно, і надалі робитиме абсурдні заяви про те, що паралельні військові структури в Бєлгородській та Курській областях необхідні для захисту від примарної загрози вторгнення України на територію Росії, переконанні в Інституті вивчення війни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 262-гу добу.

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