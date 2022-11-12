Значительный удар по репутации – разведка Британии об отступлении РФ из Херсона

Ноябрь, 12 в 9:03

Отход РФ из Херсона, чтобы был единственным оккупированным областным центром с февраля 2022 года, наносит значительный репутационный ущерб России.

Об этом разведка Минобороны Великобритании сообщила в своей сводке 11 ноября.

В оборонном ведомстве уверены: своим отходом Россия публично признала трудности, с которыми столкнулись ее войска на западном берегу Днепра.

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Обратили внимание британские разведчики и на то, что оккупантам для выхода понадобилось всего два дня с момента объявления об этом решении.

Этот факт натолкнул разведчиков на мысль, что Россия вполне вероятно могла начать выводить свои войска еще 22 октября 2022 года, когда оккупационные власти в Херсоне стали настаивать, чтобы мирные жители покинули город.

– Существует реалистическая возможность того, что в последние недели россияне, переодетые в гражданскую одежду, эвакуировались вместе с теми 80 тыс. гражданских, о которых отчитывались оккупанты, – предполагают в разведке Британии.

Одновременно, считают британские разведчики, оккупанты вывозили и военную технику.

В Минобороны Великобритании предполагают, что Украина уже вернула себе значительные территории на западном берегу Днепра в Херсонской области, и ВСУ в целом контролируют Херсон.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 262-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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