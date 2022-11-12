Значительный удар по репутации – разведка Британии об отступлении РФ из Херсона
Отход РФ из Херсона, чтобы был единственным оккупированным областным центром с февраля 2022 года, наносит значительный репутационный ущерб России.
Об этом разведка Минобороны Великобритании сообщила в своей сводке 11 ноября.
В оборонном ведомстве уверены: своим отходом Россия публично признала трудности, с которыми столкнулись ее войска на западном берегу Днепра.
Обратили внимание британские разведчики и на то, что оккупантам для выхода понадобилось всего два дня с момента объявления об этом решении.
Этот факт натолкнул разведчиков на мысль, что Россия вполне вероятно могла начать выводить свои войска еще 22 октября 2022 года, когда оккупационные власти в Херсоне стали настаивать, чтобы мирные жители покинули город.
– Существует реалистическая возможность того, что в последние недели россияне, переодетые в гражданскую одежду, эвакуировались вместе с теми 80 тыс. гражданских, о которых отчитывались оккупанты, – предполагают в разведке Британии.
Одновременно, считают британские разведчики, оккупанты вывозили и военную технику.
В Минобороны Великобритании предполагают, что Украина уже вернула себе значительные территории на западном берегу Днепра в Херсонской области, и ВСУ в целом контролируют Херсон.
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