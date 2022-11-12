ВСУ ударили по штабу оккупантов в Червоном Маяке: более 30 россиян погибли
Силы обороны ударили по штабу российских оккупационных войск в Червоном Маяке Херсонской области.
Точными ударами украинских защитников ликвидировано более 30 захватчиков.
Также уничтожены два танка и четыре грузовика.
Кроме того, украинская авиация дважды наносила удары по скоплению вражеской техники в Бериславском и Херсонском районах.
Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили 34 огневые задачи в районах сосредоточения живой силы и техники армии РФ.
Согласно подтвержденным данным, 11 ноября российские военные потеряли на Юге:
- 25 военных,
- три самоходные крупнокалиберные гаубицы Мста-С,
- шесть единиц автотехники,
- склад боеприпасов в Каховском районе
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 262-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.