Ноябрь, 12 в 7:58

Силы обороны ударили по штабу российских оккупационных войск в Червоном Маяке Херсонской области.

Точными ударами украинских защитников ликвидировано более 30 захватчиков.

Также уничтожены два танка и четыре грузовика.

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Кроме того, украинская авиация дважды наносила удары по скоплению вражеской техники в Бериславском и Херсонском районах.

Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили 34 огневые задачи в районах сосредоточения живой силы и техники армии РФ.

Согласно подтвержденным данным, 11 ноября российские военные потеряли на Юге:

25 военных,

три самоходные крупнокалиберные гаубицы Мста-С,

шесть единиц автотехники,

склад боеприпасов в Каховском районе

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 262-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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