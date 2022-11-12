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Факты / Україна

ВСУ ударили по штабу оккупантов в Червоном Маяке: более 30 россиян погибли

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны ударили по штабу российских оккупационных войск в Червоном Маяке Херсонской области.

Точными ударами украинских защитников ликвидировано более 30 захватчиков.

Также уничтожены два танка и четыре грузовика.

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Кроме того, украинская авиация дважды наносила удары по скоплению вражеской техники в Бериславском и Херсонском районах.

Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили 34 огневые задачи в районах сосредоточения живой силы и техники армии РФ.

Согласно подтвержденным данным, 11 ноября российские военные потеряли на Юге:

  • 25 военных,
  • три самоходные крупнокалиберные гаубицы Мста-С,
  • шесть единиц автотехники,
  • склад боеприпасов в Каховском районе

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 262-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК ЮГ
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