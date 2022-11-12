ЗСУ вдарили по штабу окупантів у Червоному Маяку: понад 30 росіян загинули
Сили оборони вдарили по штабу російських окупаційних військ у Червоному Маяку Херсонської області.
Точними ударами українських захисників ліквідовано понад 30 загарбників.
Також знищено два танки та чотири вантажівки.
Крім того, українська авіація двічі завдавала ударів по скупченню ворожої техніки в Бериславському і Херсонському районах.
Ракетні та артилерійські підрозділи виконали 34 вогневих завдання в районах зосередження живої сили та техніки армії РФ.
Згідно з підтвердженими даними, 11 листопада російські військові втратили на Півдні:
- 25 військових,
- три самохідні крупнокаліберні гаубиці Мста-С,
- шість одиниць автотехніки,
- склад боєприпасів у Каховському районі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 262-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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