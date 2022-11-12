ЗСУ вдарили по штабу окупантів у Червоному Маяку: понад 30 росіян загинули

Листопад, 12 в 7:58

Сили оборони вдарили по штабу російських окупаційних військ у Червоному Маяку Херсонської області.

Точними ударами українських захисників ліквідовано понад 30 загарбників.

Також знищено два танки та чотири вантажівки.

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Крім того, українська авіація двічі завдавала ударів по скупченню ворожої техніки в Бериславському і Херсонському районах.

Ракетні та артилерійські підрозділи виконали 34 вогневих завдання в районах зосередження живої сили та техніки армії РФ.

Згідно з підтвердженими даними, 11 листопада російські військові втратили на Півдні:

25 військових,

три самохідні крупнокаліберні гаубиці Мста-С,

шість одиниць автотехніки,

склад боєприпасів у Каховському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 262-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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