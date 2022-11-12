Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗСУ вдарили по штабу окупантів у Червоному Маяку: понад 30 росіян загинули

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони вдарили по штабу російських окупаційних військ у Червоному Маяку Херсонської області.

Точними ударами українських захисників ліквідовано понад 30 загарбників.

Також знищено два танки та чотири вантажівки.

Зараз дивляться

Крім того, українська авіація двічі завдавала ударів по скупченню ворожої техніки в Бериславському і Херсонському районах.

Ракетні та артилерійські підрозділи виконали 34 вогневих завдання в районах зосередження живої сили та техніки армії РФ.

Згідно з підтвердженими даними, 11 листопада російські військові втратили на Півдні:

  • 25 військових,
  • три самохідні крупнокаліберні гаубиці Мста-С,
  • шість одиниць автотехніки,
  • склад боєприпасів у Каховському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 262-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка