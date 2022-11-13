Ноябрь, 13 в 7:07

На южном направлении Силы обороны огневыми ударами ликвидировали не менее 40 оккупантов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Обстановка в Таврийской операционной зоне остается напряженной, но подконтрольной ВСУ. Враг продолжает вести активную оборону по всей линии столкновения вдоль Днепра.

Сейчас смотрят

Российские войска продолжают укреплять оборонительные рубежи на левом берегу Днепра, так же продолжает эвакуацию жителей из населенных пунктов по левому берегу. При этом оккупанты наносят огневые удары реактивными системами залпового огня и артиллерией по позициям Сил обороны и по освобожденным населенным пунктам Херсонской и Николаевской областей.

В течение дня противник наносил артиллерийские удары по позициям наших подразделений и территориальных общин в Бериславском районе. К счастью, обошлось без пострадавших и потерь.

В ответ наша авиация дважды отработала по районам развертывания сил российского противника.

Ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ в течение дня огнем накрывали позиции врага и районы сосредоточения живой силы, техники и вооружения на левом берегу Днепра.

В настоящее время подтверждено уничтожение 40 оккупантов и три военных автомобиля. Однако информация разведывается.