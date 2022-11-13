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Факти / Україна

Авіація ЗСУ двічі відпрацювала по районах зосередження окупантів на Півдні

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Авіація ЗСУ двічі відпрацювала по районах зосередження окупантів на Півдні
Фото: Depositphotos

На південному напрямку Сили оборони вогневими ударами ліквідували щонайменше 40 окупантів.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.

Обстановка у Таврійській операційній зоні залишається напруженою, але підконтрольною ЗСУ. Ворог продовжує вести активну оборону по усій лінії зіткнення вздовж Дніпра.

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Ворог продовжує укріплювати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра, так само продовжує евакуацію жителів із населених пунктів по лівому берегу. При цьому окупанти завдають вогневих ударів реактивними системами залпового вогню та артилерією по позиціях Сил оборони та по звільнених населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей.

Впродовж дня противник завдавав артилерійських ударів по позиціях наших підрозділів та територіальних громадах у Бериславському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих та втрат.

У відповідь наша авіація двічі відпрацювала по районах розгортання сил російського противника.

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Ракетні та артилерійські підрозділи ЗСУ протягом дня вогнем накривали позиції ворога та райони зосередження живої сили, техніки та озброєння на лівому березі Дніпра.

Наразі підтверджено знищення 40 окупантів та три військових автівки. Проте інформація дорозвідуються.

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